Gonzalez chiamato agli straordinari. Un biglietto da visita mica da poco

Alternanza, turnover, concetti che si ripetono spesso all'interno della Fiorentina e valgono per tutti. Per tutti…o quasi.

Prendiamo Nicolas Gonzalez: se c'è un indispensabile in questa squadra, è proprio lui. E allora ecco che anche contro il Genk dovrà partire titolare, nonostante contro l'Atalanta abbia dato i primi segni di affaticamento.

Nell'ultima gara di campionato, Vincenzo Italiano lo ha tolto risparmiandogli un mezz'oretta di gioco (tra l'altro al suo posto è entrato pure il match winner, Kouame), ma sa di non poter fare a meno di un elemento così importante per l'economia della propria squadra.

E in Europa Nico, se è possibile, riesce ad essere ancora più decisivo rispetto a quanto fa in Italia. Tanti gol importanti segnati la scorsa stagione, indispensabili per andare a Praga e una bella doppietta, siglata contro il Rapid Vienna, per spedire la squadra alla fase ai gironi quest'anno. Un biglietto da visita mica da poco.