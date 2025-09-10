Rimpianto Kean per il Manchester United? La Fiorentina resiste e i Red Devils prendono Sesko, ma la situazione resta negativa

Moise Kean è rimasto alla Fiorentina e sulla sua permanenza, soprattutto dopo il periodo della clausola, ci sono sempre stati pochi dubbi: lo ha confermato anche oggi il ds Daniele Pradè. Tra le squadre interessate al centravanti viola a inizio mercato, c'era anche il Manchester United. Gli inglesi hanno preferito virare su Benjamin Sesko del Lipsia, presentato proprio nell'amichevole contro la Fiorentina.

Rimpianto Moise Kean per lo United? Sesko non offre garanzie

Sulla sponda rossa di Manchester, tuttavia, spira un vento di rimpianti per non aver pagato la clausola di 52 milioni di euro per Kean. Lo riporta Football365.com, che afferma che il club aveva concretamente valutato l'investimento per poi invece cambiare obiettivo e scegliere il centravanti sloveno. Interpellata anche la leggenda dei Red Devils Nicky Butt, che dice la sua a BetMGM: “A me sembra che lo United faccia sempre gli stessi errori. Sesko pare lo stesso sbaglio fatto con Hojlund, avrei cercato un altro profilo con più esperienza”.