Questo pomeriggio il giornalista di TuttoCagliari.com Luca Di Leonardo è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto su che squadra presenterà Fabio Pisacane questo pomeriggio al Franchi.

“E' innegabile che contro la Juventus il Cagliari abbia pescato il Jolly di giornata. E' stat una partita dove i rossoblu sono riusciti a sfruttare l'unica occasione a disposizione, ma il percorso che sta facendo il club è chiaro. Affidarsi ad un allenatore debuttante, con tanti giovani, e quindi inevitabilmente una squadra cosi, che si affaccia con alcuni singoli che non avevano mai debuttato, ci può stare che abbia mancanza di continuità. Il Cagliari batte Roma e Juventus e poi va a perdere 3-0 contro il Genoa, una diretta concorrente per la salvezza. Uno dei piu grandi problemi di questa squadra sono quelli di lettura delle situazioni”.

“La stagione del Cagliari è altalenante, ma è normale quando ci sono certi presupposti”

Ha anche aggiunto: “Siamo poi anche andati a recuperare due reti a Cremona o com era successo nella prima frazione di gara contro il Verona. Il Cagliari è una squadra da alti e bassi, non si sa mai che partita aspettarsi. Non è poi la classica squadra che faceva tanti punti in casa e pochi fuori, ora le cose si sono equilibrate. Rispetto allo scorso anno, dove vincevamo tutti gli scontri diretti e perdevamo contro tutte le big, giochiamo meglio contro chi impone il gioco: in questo modo i rossoblu possono sfruttare le soluzioni in fase offensiva”.

“L'Atalanta ci ha visto lungo con Palestra: in Sardegna per crescere”

Un commento anche sulla stagione di Palestra: “Purtroppo è qui in prestito secco e quindi a fine anno farà il suo ritorno a Bergamo. Lo hanno dato al Cagliari in estate per dargli continuità e permettergli di crescere e valorizzarsi, e ad ora credo che sia una delle piu grandi sorprese di questo campionato”.

“Ecco come dovrebbe giocare la squadra di Pisacane”

Uno sguardo anche alla probabile formazione: “Oggi potrebbe recuperare Zappa, per cui ipotizziamo il ritorno della difesa a 4. Con Luperto, Mina e Rodriguez. Centrocampo a tre con Adopo e Mazzitelli, a quale potrebbe esser confermata la presenza di Gaetano dopo Torino. In attacco Esposito e Palestra dietro Kilcksoy”

“Difficilmente Nicolussi Caviglia sarà un giocatore rossoblu”

Ha poi parlato anche del possibile arrivo di Nicolussi Caviglia: “La pista si è notevolmente raffreddata, perchè comunque anche il Venezia, detentore del cartellinerete, mette dei paletti a livello di costo. Il Cagliari ha fatto la sua offerta ma i lagunari non l'hanno accettata. Vedremo negli ultimi giorni di mercato se cambierà qualcosa oppure no. Ma per il momento dico che sarà difficile veder Nicolussi Caviglia vestire la maglia del Cagliari”.