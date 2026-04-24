L'amarezza di Ranieri: "Scelta unilaterale della società. Amerò sempre la Roma"

Claudio Ranieri e la Roma hanno interrotto il proprio rapporto, in modo tutt'altro che sereno. L'ex allenatore -tra le altre, della Fiorentina- aveva accettato l'incarico di Senior advisor. Ma la stagione non è proseguita nel migliore dei modi, vista la discordanza crescente con il tecnico Gian Piero Gasperini poi aumentata ed emersa nelle ultime settimane.

Ranieri lascia la Roma

La Roma ha così deciso di terminare l'incarico di Ranieri, che commenta amareggiato all'ANSA: “L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società. Prendo atto del comunicato pubblicato dal club”.

Il commento amareggiato

“Lo dico per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle. Voglio ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre”.