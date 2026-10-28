Corriere Fiorentino: Gli incroci pericolosi e le sliding doors di Vanoli e Sarri

Un articolo sulla Fiorentina, presente stamani sul Corriere Fiorentino.

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L'articolo è intitolato: “Incroci pericolosi”. Ovvero: “I viola e l’Atalanta arrivano alla sfida tra critiche e dubbi Per Vanoli e Sarri domani è vietato sbagliare ancora”.

Sliding doors

Il pezzo inizia così: “Di nuovo contro la ‘sua’ Fiorentina. Maurizio Sarri torna a Firenze, ancora una volta da avversario (stavolta alla guida dell’Atalanta) in una sfida che sa tanto di crocevia per due formazioni in netta difficoltà. Il margine per il romanticismo è poco, ma quella che lega Sarri alla Fiorentina è una storia fatta di ‘sliding doors’, di corteggiamenti e apprezzamenti mai concretizzati”.