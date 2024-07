Il Palermo offre tre milioni per Niccolò Pierozzi, la Fiorentina chiede qualcosa in più. Il punto sulla trattativa

Manca ancora qualche dettaglio da limare per la cessione di Niccolò Pierozzi al Palermo. Come scrive ilovepalermocalcio.com, la società siciliana ha messo sul piatto tre milioni di euro per il calciatore, cifra non ritenuta adeguata dalla Fiorentina, che vorrebbe qualcosa in più.

L’accordo, invece, è stato già trovato tra il Palermo e l’entourage del calciatore fiorentino, pronto a firmare un contratto di 4 anni e che, in questi giorni, si sta allenando a parte al Viola Park. Le sensazioni sul buon esito della trattativa sono comunque positive.