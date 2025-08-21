Il giornalista de La Verità Marcello Mancini ha parlato a Lady Radio, esprimendosi su molti temi d'attualità del fronte Fiorentina.

‘Beltran mi è sempre piaciuto, non condivido l’urgenza di cederlo'

“Vado controcorrente su Beltran, a me è sempre piaciuto come qualità, le sue caratteristiche non si sono mai capite bene perché ha giocato in mille ruoli dopo essere stato acquistato come centravanti. La sua situazione è nata con un vizio iniziale, poi però il giocatore è diventato utile per la squadra e potrebbe diventare un jolly. Non condivido l'urgenza di cederlo, almeno sul piano tecnico, sembra che sia diventato un appestato".

‘Valentini è un mistero’

“Non credo che ci siano possibilità che Comuzzo lasci la Fiorentina, e mi dispiacerebbe smantellare nell'ultimo periodo di mercato ciò su cui si è lavorato da inizio ritiro. In caso di offerta irrinunciabile, mi auguro che ci sia il sostituto pronto. In difesa penso che la squadra sia messa bene, non penso servano inserimenti. Valentini è un mistero, dopo il campionato a Verona dell'anno scorso pensavo che stesse nella rosa della Fiorentina, evidentemente ci sono state valutazioni diverse da parte di Pioli”.

“In mezzo al campo mi piacerebbe un calciatore con le caratteristiche di Amrabat, un giocatore importante. Il punto interrogativo su Mandragora ha stancato, è una situazione da chiarire il prima possibile. L'ho sempre difeso, aveva finalmente trovato la sua dimensione e segnato alcuni gol pesanti, ma penso che in questo momento sia in vendita".