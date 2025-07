VIDEO: Piccoli e più di qualcosa da farsi perdonare qualora la Fiorentina lo scegliesse

La Fiorentina l'ha già punita per ben due volte e con due maglie diverse Roberto Piccoli: prima con il Lecce, in un drammatico 3-2 per i salentini ottenuto nel recupero, e poi nell'1-2 dell'ultimo match viola a Cagliari. Lì però fu la Fiorentina poi a rimontare. Il centravanti di scuola Atalanta è uno dei più apprezzati dal club viola, qualora dovesse partire Kean, anche per la sua nazionalità e la sua conoscenza già approfondita del campionato: l'ultimo l'ha chiuso in doppia cifra, per la prima volta in carriera. Alla Fiorentina, come detto, ha già fatto male e chissà che non debba farsi perdonare: