Il primo buon momento di Sottil? Italiano pronto a scommetterci ancora dopo i due gol consecutivi

L'ha cercato e agognato disperatamente un secondo esterno che desse qualche segnale incoraggiante per un paio di partite consecutive e quanto fatto da Sottil con Salernitana e Parma è forse il massimo ottenuto da Italiano finora. Due gol in due gare di fila l'aveva messi insieme solo Gonzalez, dalla notte dei tempi a questa parte. Per questo l'idea del tecnico è quella di confermare il classe ‘99 anche all’Olimpico, per cavalcare un'onda di positività mai vissuta negli ultimi due anni da parte sua.