Ranieri per trascinarsi dietro e risollevare Milenkovic: in cerca della miglior versione del serbo contro una coppia da brividi

Se l'attacco piange, la difesa non ride, diciamo così. Nessuno dei due reparti in questa fase offre certezze assolute a Italiano, che in vista del big match con la Roma pensa al rilancio di Ranieri, secondo La Nazione. Dovrebbe essere lo spezzino ad affiancare un Milenkovic decisamente da risollevare, tra disattenzioni e prove sotto tono. Davanti i due si troveranno una coppia da brividi, forse la più assortita della Serie A: Dybala e Lukaku, 14 gol in due. Un crash test per trovare qualche indicazione positiva, in un reparto dove non ci sono titolari indiscussi.