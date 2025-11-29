Gosens e Dodô ancora sotto osservazione. Ma uno dei due potrebbe farcela per Bergamo

C'è qualche piccola novità sulle condizioni fisiche degli esterni della Fiorentina Gosens e Dodô, entrambi alle prese con noie fisiche e assenti nell'ultima gara contro l'AEK Atene.

Una differenza

Entrambi sono ancora sotto osservazione da parte dello staff medico viola, ma tra i due c'è una differenza. Il brasiliano ieri è tornato a lavorare parzialmente in gruppo e c'è una flebile possibilità che possa essere convocato contro l'Atalanta.

Zero chance

Nessuna chance invece per l'ex di turno Gosens, che per rivedere il suo nome sulla lista dei convocati dovrà aspettare almeno la sfida contro il Sassuolo. Sulle fasce contro la Dea favoriti Parisi e Fortini, ma occhio all'outsider Kouadio.