La Fiorentina Under 17 si rinforza a centrocampo: in arrivo un talento dalla stessa scuola calcio di Aquilani

Il calciomercato della Fiorentina non si ferma, nemmeno quello delle giovanili viola: l'Under 17 di mister Guberti potrà infatti contare su un nuovo centrocampista classe 2009.

Si tratta di Filippo Abrignani, in arrivo dalla Spes Montesacro, società affiliata alla Fiorentina che ha già lanciato nel mondo dei professionisti un altro centrocampista passato per Firenze, quale Alberto Aquilani. Il direttore della squadra romana Attilio Ortenzi ha così commentato la cessione: “Dopo tre bellissimi anni alla Spes Montesacro, dove si è formato come giocatore, Filippo Abrignani firma per la Fiorentina. Grande soddisfazione per il ragazzo e motivo di orgoglio per noi. In bocca al lupo, Filippo”