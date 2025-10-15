Viviano: "La Fiorentina fa tante scommesse e le perde quasi tutte. Kean alla Juventus si sentiva un giocatore normale, Firenze l'ha cambiato"

Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha parlato di Albert Gudmundsson: “Spero che le prestazioni con la Nazionale siano la svolta per lui, perché davvero il calciatore che abbiamo visto finora a Firenze è irriconoscibile. La Fiorentina fa tante scommesse con i calciatori che prende, il problema è che spesso le perde. Non prendiamoci in giro, quando è stato preso Gudmundsson eravamo tutti felici, ma ad oggi è una scommessa persa”.

“Kean a Firenze s'è sentito importante”

Su Kean: “Lui, invece, fortunatamente è stata una scommessa vinta. Alla Juventus si sentiva un calciatore normale, a Firenze invece ha sentito la pressione e l'aspettativa e un ambiente che lo facesse sentire importante. E' proprio grazie a questo che è diventato l'attaccante che conosciamo”.