Toh, guarda chi Njie!

Paolo Vanoli e la sua Fiorentina sono chiamati al cambio di passo dopo la brutta sconfitta contro il Genoa dello scorso week-end. Farlo contro il Como non sarà facile, ma davanti a un Franchi gremito sarà importante non sbagliare.

Cambi annunciati

Per il tecnico gigliato l'urgenza è quella di mettere in campo una formazione adeguata alla partita, senza troppi fronzoli e esperimenti. Si torna al 4-3-3 e ci sono già alcuni cambi annunciati nella formazione gigliata rispetto all'undici di Marassi.

Attacco deciso

Torna sulla fascia Njie, pronto a riprendersi il posto da titolare dopo la panchina di Genova. Gnonto verso la panchina, con Mastantuono di nuovo dall'inizio nonostante il problema alla mano. Davanti tutto deciso: non ci sarà Beto ma Pellegrino. Rimangono i dubbi di Vanoli a centrocampo e in difesa. Davanti no. Lo scrive La Nazione.