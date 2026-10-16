Santiago Beltrán e un indizio che potrebbe avvicinarlo all'Italia... E alla Fiorentina

In Argentina si continua a parlare del possibile interesse della Fiorentina per Santiago Beltrán, portiere classe 2004 del River Plate.

Un dettaglio interessante

A parlarne è stato anche il giornalista vicino alle vicende di casa biancorossa Renzo Pantich, che ha svelato un dettaglio interessante sulla vita del giovane estremo difensore argentino.

Le sue parole

"Santiago Beltrán potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A. Fiorentina e altre squadre sono interessate a lui. Santiago sta studiando l'italiano e sta cercando di imparare la lingua”.