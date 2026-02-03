L'allenatore Renzo Ulivieri ha parlato a margine di un evento tenutosi al Museo del Calcio di Coverciano ed ha parlato di Fiorentina ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com.

Sul mercato

“Un giudizio sul mercato della Fiorentina? Come si fa a darlo ora? I nomi non giocano, giocano i calciatori che vanno in campo. Le prestazioni devono giocare, sono queste a dare loro un nome”.

Sulla salvezza

“Io ho sempre detto che la Fiorentina si salva e arriva con 5-6 squadre dietro. Sono tranquillo. L'unico pensiero che ho è che io mi ci sono ritrovato in una retrocessione: facevamo grandi prestazioni ma sottovalutavamo le piccole. Spero non facciano lo stesso. Vanoli? A me piaceva anche Pioli. Probabilmente lui aveva fatto l'errore di sopravvalutare la squadra. La Fiorentina non è da scudetto, ma da metà classifica sì. Certo, andare oltre sulle valutazioni era sbagliato”.

Su Rugani

“Rugani è stato un buon giocatore. Viene da un periodo di riposo. L'ho visto lo scorso anno all'Ajax. E' un bravo ragazzo, ma ha giocato poco. Deve ritrovare il ritmo gara. Deve ripensare che è stato acquistato per giocare, che la piazza si aspetta qualcosa da lui. Serviva un difensore. Quando si prende un gol da rinvio del portiere vuol dire essere distratti. E' quasi un record prendere una rete del genere”.