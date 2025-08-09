Una tournée di osservatori per Comuzzo e stavolta non ci sarà nessun veto di Commisso. Dai 35 in su la Fiorentina ascolta anche perché c'è un mercato da completare
Come si può ossigenare nuovamente lo scenario del mercato viola? Se non con le faticose uscite degli esuberi, forse con un sacrificio pesante ma remunerativo: secondo il Corriere dello Sport-Stadio infatti, la tournée inglese ha avvicinato ancor di più gli occhi della Premier a Pietro Comuzzo. Sono tre i club attenti in particolare: Bournemouth, Sunderland e Brighton, oltre al Man Utd che lo vedrà direttamente in campo.
A gennaio la cessione al Napoli era quasi cosa fatta ma poi fu determinante il veto del presidente Commisso che non volle cedere un prodotto del vivaio a metà stagione. Stavolta però non ci sarà alcun veto presidenziale e la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte dai 35 milioni in su: c'è ancora un mercato da puntellare con 2-3 colpi e l'idea di finanziarli con Comuzzo non pare così lontana dai pensieri elaborati al Viola Park.