Come si può ossigenare nuovamente lo scenario del mercato viola? Se non con le faticose uscite degli esuberi, forse con un sacrificio pesante ma remunerativo: secondo il Corriere dello Sport-Stadio infatti, la tournée inglese ha avvicinato ancor di più gli occhi della Premier a Pietro Comuzzo. Sono tre i club attenti in particolare: Bournemouth, Sunderland e Brighton, oltre al Man Utd che lo vedrà direttamente in campo.

A gennaio la cessione al Napoli era quasi cosa fatta ma poi fu determinante il veto del presidente Commisso che non volle cedere un prodotto del vivaio a metà stagione. Stavolta però non ci sarà alcun veto presidenziale e la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte dai 35 milioni in su: c'è ancora un mercato da puntellare con 2-3 colpi e l'idea di finanziarli con Comuzzo non pare così lontana dai pensieri elaborati al Viola Park.