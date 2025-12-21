Nani: "Non ci aspettavamo di perdere così con la Fiorentina, un episodio ha cambiato la partita. C'era un rigore per noi ma..."

Il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, è amareggiato per il pesante rovescio subito contro la Fiorentina.

“Una prestazione, la nostra, assolutamente inaccettabile - ha detto - anche se la Fiorentina è una squadra forte, costruita per traguardi importanti, non ci aspettavamo di perdere 5-1, dopo aver vinto con il napoli”.

Poi ha detto: “L'espulsione è sacrosanta e non può essere una scusa. E' vero c'era un rigore per noi nella ripresa, mi è sembrata una situazione assurda e non ho capito anche come ha fatto l'arbitro a non darcelo, ma eravamo sul 4-0 e non abbiamo certo perso per quell'episdio”.

Infine: “Sapevamo della difficoltà della partita tant'è che abbiamo iniziato in maniera decisa. E' cambiato tutto con un episodio. Abbiamo fatto un paio di stupidaggini e da lì in poi è diventato tutto difficile”.