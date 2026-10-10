Dopo il deferimento di Zappi, l'AIA ha il suo nuovo presidente: ecco di chi si tratta

Arrivano importanti novità nel mondo arbitrale: si sono infatti tenute le elezioni per la presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), volte a ridisegnare la classe dirigente dell'organismo arbitrale.

Massini vince al ballottaggio

Secondo quanto riportato dall'ANSA, a vincere è stato Francesco Massini, che è quindi il nuovo presidente degli arbitri italiani: il vicepresidente della passata gestione Zappi ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo Carlo Pacifici al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti.

Chi è Francesco Massini

Classe 1969, ha iniziato la sua carriera nel 1987 come arbitro di calcio. Nel 1996, raggiunti i vertici regionali, decise di dedicarsi al calcio a 5 transitando nel 1998 a livello nazionale e debuttando in Serie A il 20 novembre 1999 nella gara Milano-Verona. Nella sua lunga carriera ha diretto oltre 200 gare in serie A e 110 da internazionale. Nella gestione di Antonio Zappi, aveva ricoperto la carica di presidente, oltre a quella di commissario dell'Associazione dopo il deferimento dello stesso Zappi.