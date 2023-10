Schmeichel: "Non una grande prestazione di Amrabat contro il Crystal Palace. Il gol decisivo nasce da un suo fallo stupido"

L'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel, ha parlato dell'ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat durante l'intervallo della sfida persa dai Red Devils contro il Crystal Palace per 0-1. Queste le sue parole sulla parziale prestazione del marocchino:

“Abbiamo parlato a inizio partita di Amrabat. Questa è la sua prima partita completa in Premier League, ma non sta giocando bene. La punizione da cui è scaturito il gol del Palace (che è stata determinante per la vittoria ndr) nasce da un suo fallo piuttosto stupido”.