La Fiorentina Under 18 di Capparella stende l'Inter al Viola Park. Bella vittoria per Mazzi e compagni, decisivo Cianciulli
Il portiere viola, Tommaso Mazzi
La Fiorentina Under 18 inizia benissimo la settimana, battendo 2-1 al Viola Park l'Inter. La squadra di Marco Capparella vince ancora, dopo il netto successo della prima giornata in casa del Genoa, e si porta così a 6 punti in classifica.
Parità all'intervallo
I giovani viola vanno avanti con Mataran, l'argentino supera il portiere nerazzurro Adomavicius al 16esimo dopo un inizio di gara di marca ospite. Pari dell'Inter nemmeno 10' dopo: segna su rigore D'Agostino, dopo un fallo di Mazzi in uscita su Williamson.
I viola la vincono nella ripresa
La Fiorentina, dopo l'1-1 all'intervallo, trova la vittoria col rigore di Cianciulli al 69', penalty guadagnato da Pirrò. Al 90' grande parata di Mazzi su Moressa, che permette ai viola di ottenere 3 punti molto pesanti.
