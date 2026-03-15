Sempre il solito Mina...L'ex Fiorentina fa impazzire Durosinmi che lo scalcia e si becca il rosso!

Il difensore colombiano è ormai noto per i suoi atteggiamenti provocatori che spesso fanno innervosire gli avversari. Comportamenti che spesso hanno centrato il bersaglio facendo perdere la testa agli avversari che non di rado reagiscono in maniera eccessiva.

L'episodio

E' successo anche oggi durante lo scontro salvezza fra Pisa e Cagliari. Dopo solo 37' di gioco l'attaccante neroazzurro Durosinmi, reagendo alla marcatura “strettissima" dell'ex Fiorentina, ha scalciato il difensore colombiano quando la palla era lontana. L'arbitro La Penna ha giustamente estratto il cartellino rosso mandando sotto la doccia l'attaccante del Pisa.