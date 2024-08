La Nazione: Manca l'offerta per convincere Commisso

Due pagine sulla Fiorentina, sono quelle che troviamo stamani nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 8

Si apre con: “Attesa viola, il Genoa ora frena Gudmundsson stoppato (per ora) Idea Folorunsho per la mediana”. Sottotitolo: “Ancora niente di fatto sul fronte Tessmann, Pradè ha chiesto informazioni per il jolly azzurro del Napoli La Juventus avanza per Nico Gonzalez, ma ancora manca l’offerta decisiva per convincere Commisso”. In taglio basso: “Nzola-Lens alla stretta finale. Torna in Francia per provare a rinascere”.

Pagina 9

Sulla squadra: “Palladino punta sul ’suo’ Colpani Obiettivo doppia cifra: è un patto”. Sottotitolo: “Il tecnico pensa già di mandarlo in campo al Tardini dal 1’. La squadra prepara l’ultimo test di Friburgo”.