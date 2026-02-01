Corriere dello Sport-Stadio: la Fiorentina non cresce mai

Sul Corriere dello Sport-Stadio, titolo in prima pagina: “Non basta” e in sommario: “Grinta viola, ma arriva il 12° ko”. A pagina 2: “Fiorentina, quando cresci?” e in sommario: “Tanti errori, non basta Solomon. Grave infortunio per Di Lorenzo”. A pagina 5: “Viola da adesso la verità” e in sommario: “Vanoli: il campionato per noi inizia ora. Vediamo”, di spalla: “Urgono difensori” e in taglio basso: “La mossa è il tentativo per Rugani”.