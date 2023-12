Non più ragazzini, ma con il colpo di genio in canna: Fiorentina-Salernitana e una sfida nella sfida

Fiorentina-Salernitana vedrà tra i protagonisti in campo Giacomo Bonaventura da una parte e Antonio Candreva dall'altra. La Nazione in edicola stamani mette a confronto i due giocatori più esperti delle due compagini, che non di rado hanno risolto i match con i loro colpi di classe.

Bonaventura è a 5 reti e 2 assist, a un solo gol dallo score della scorsa stagione in viola. Candreva lo segue a 4 reti e un assist e dai suoi piedi passerà gran parte della salvezza dei cavallucci.

Il numero 5 viola pronto al rientro dopo lo stop per Fiorentina-Genk, l'ex Inter galvanizzato dopo il super gol messo a segno contro la Lazio che è stato fondamentale per la vittoria nell'ultimo turno. Esperienza al potere: parola Jack e Antonio.