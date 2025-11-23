Badelj: "Mai mi sarei aspettato di vedere la Fiorentina ultima. Ma secondo me i Viola si salveranno"

Milan Badelj, ex Fiorentina, è sicuro che la sua vecchia squadra non retrocederà.

Badelj ne è certo

L'ex centrocampista viola, interpellato oggi da Tuttosport, ha toccato l'attualità che riguarda le sue vecchie squadre e per quanto riguarda la formazione di Vanoli, si è espresso con un parere deciso:

“Mai me lo sarei mai aspettato”

"Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma secondo me si salverà".