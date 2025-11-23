​​

header logo

Badelj: "Mai mi sarei aspettato di vedere la Fiorentina ultima. Ma secondo me i Viola si salveranno"

Redazione /
Milan Badelj

Milan Badelj, ex Fiorentina, è sicuro che la sua vecchia squadra non retrocederà

Badelj ne è certo

L'ex centrocampista viola, interpellato oggi da Tuttosport, ha toccato l'attualità che riguarda le sue vecchie squadre e per quanto riguarda la formazione di Vanoli, si è espresso con un parere deciso: 

“Mai me lo sarei mai aspettato”

"Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma secondo me si salverà".

Notizie correlate
💬 Commenti