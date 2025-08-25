Il compleanno della Fiorentina è alle porte. Stasera festa in centro a Firenze: i dettagli
Il cuore pulsante del centro storico di Firenze si prepara a colorarsi di viola. Questa sera, in occasione dell'imminente compleanno della Fiorentina, si terrà una celebrazione di tutto punto.
L'annuncio della Curva
“Diamo appuntamento a tutto il popolo fiorentino, stasera 25 agosto 2025, alle 23:00 in Piazza di Santa Maria Novella, per festeggiare il 99° compleanno della nostra amata Fiorentina. Avanti Curva Fiesole, avanti Firenze", il comunicato della Curva Fiesole, che invita tutti coloro che ne hanno voglia a prendere parte alla festa.
