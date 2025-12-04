Antei: "La Fiorentina ha una difesa forte: i giocatori stanno solo vivendo un periodo delicato. Comuzzo arriverà lontano"

Questo pomeriggio l’ex difensore del Sassuolo Luca Antei, attualmente collaboratore tecnico di Bucchi all’Arezzo, è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell’assetto difensivo della Fiorentina che, prima con Pioli e poi con Vanoli, continua a dimostrare di non essere all’altezza della situazione.

"Il Sassuolo non è partito benissimo all'inizio, però con il tempo ha trovato una buona solidità e un anche buon gioco che lo sta portando ad avere buoni risultati. Dall’altra parte la Fiorentina è una squadra forte in un momento delicato,: si vede che i giocatori e la società stanno attraversando alcune difficoltà. E’ una squadra che sicuramente si può riprendere: ha giocatori, società ed allenatore per riprendersi dalla crisi che sta vivendo ultimamente”.

“I difensori della Fiorentina sono forti, stanno solo vivendo un brutto periodo”

Un commento anche sulla fase difensiva, considerata un vero e proprio problema della Fiorentina: “Il difensore deve sempre essere pessimista, e credo che nonostante le difficoltà attraversate anche per i viola sia cosi. Sono convinto che la Fiorentina abbia tre difensori forti, e credo che stiano vivendo soltanto un brutto periodo. E’ normale che a livello difensivo non esiste piu il singolo giocatore o il singolo reparto, ormai nel calcio di oggi si difende di squadre con tutti i giocatori chiamati a fare il proprio compito: a partire da attaccanti e centrocampisti. Quando non vanno bene le cose basta qualsiasi cosa per prendere un imbarcata”.

“Comuzzo è un difensore forte e arriverà lontano”

Ha anche aggiunto: “Alla Fiorentina non dice nemmeno bene, e basta pensare al il primo gol preso contro l’Atalanta da un cross sbagliato. Quando le cose vanno male spesso non si riesce a reagire, ma considerando organico e potenzialità sono convinto che alla fine i viola passeranno questo brutto momento. Comuzzo? Ha avuto un esplosione incredibile, ha iniziato a giocare titolare giovanissimo. Ci può stare un calo, ma ha l’età e il tempo dalla sua parte. Per il momento non vedo un caso Comuzzo, secondo me è un giocatore forte e che con il tempo arriverà lontano”.

“Gosens e Dodo gioverebbero di un ritorno alla difesa a 4”

Ha poi concluso parlando di un ritorno alla difesa a 4: “Per quello che è il suo organico sono convinto che la Fiorentina possa tornare a giocare a 4 dietro, ha le possibilità per farlo. Ovviamente avresti la possibilità di avere un assetto piu offensivo, con i terzini che diventerebbero di fatto due giocatori di spinta: gli stesi Dodo e Gosens potrebbero giovarne. Con la giusta applicazione possono fare tutto”.