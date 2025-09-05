La Fiorentina avrebbe accettato la proposta dell'Al-Hilal per Comuzzo: ecco perché

Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina fa il punto sulla rosa viola nata dopo il mercato estivo da poco concluso. La Fiorentina ha chiuso la sessione con un saldo negativo di oltre 60 milioni, se considerati i soldi spesi per gli acquisti e quelli guadagnati dalle cessioni.

Il motivo

Un negativo che non piace a nessuno e, anche per questo motivo, la società viola avrebbe accettato l'offerta arrivata dall'Al-Hilal per Comuzzo da 35 milioni di euro. Soldi che avrebbero ripianato parte del negativo.

E Beltran…

Nonostante questo la Fiorentina non ha fatto alcuna pressione su Comuzzo, lasciando libertà di decisione al giocatore, che è voluto rimanere in viola. Stessa cosa vale per Beltran: la Fiorentina ha aspettato fino all'ultimo una strada per evitare il prestito e fare una cessione a titolo definitivo, ma si è dovuta arrendere.