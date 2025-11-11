Marinozzi: "Non mi è piaciuta la prima conferenza di Vanoli, perché ha criticato Pioli. È stato furbo, ma non elegante"

Il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha parlato sul suo canale YouTube di Fiorentina e della scelta di prendere Vanoli per il post Pioli.

Le sue parole

“Vanoli è una scelta giusta? È una situazione difficile anche per lui. A Firenze fa un salto, ma va ad allenare una rosa di buon livello ma una situazione tragica. La gestione psicologica sarà fondamentale".

Ma subito una critica

"Non mi è piaciuta la conferenza stampa post Genoa, ha criticato in maniera velata, ma nemmeno troppo, Pioli. Non è stato elegante, magari furbo per portarsi dalla sua i tifosi. Il suo lavoro sarà complesso, ma visto anche l'andamento lento delle ultime in classifica con due vittorie la Fiorentina può risollevarsi, anche sfruttando le qualità della rosa”.