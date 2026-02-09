​​

La legge di Murphy che colpisce la Fiorentina. Un clamoroso dato

Calabrone Viola /
Moise Kean

Qualcuno potrebbe utilizzare la definizione “stagione stregata”, qualcun altro potrebbe chiamare in causa la legge di Murphy parlando della Fiorentina. Quel che certo è che se qualcosa deve andare storto sicuramente con i viola ci va.

A sottolineare questo fatto, oltre al dato sui punti persi in recupero o da situazioni di vantaggio, c'è anche quello dei pali colpiti dalla squadra che sono ben 12. 

La mira dei giocatori gigliati è particolarmente precisa quando ci sono da colpire i legni della porta avversaria. 

