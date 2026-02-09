La legge di Murphy che colpisce la Fiorentina. Un clamoroso dato
Qualcuno potrebbe utilizzare la definizione “stagione stregata”, qualcun altro potrebbe chiamare in causa la legge di Murphy parlando della Fiorentina. Quel che certo è che se qualcosa deve andare storto sicuramente con i viola ci va.
A sottolineare questo fatto, oltre al dato sui punti persi in recupero o da situazioni di vantaggio, c'è anche quello dei pali colpiti dalla squadra che sono ben 12.
La mira dei giocatori gigliati è particolarmente precisa quando ci sono da colpire i legni della porta avversaria.
