Jovic, l'ultima carta del mazzo (della Roma)

La Roma ha dei problemi a trovare un attaccante. Una vicenda questa che viene ad intrecciarsi con quelle di mercato della Fiorentina.

In che senso? Nelle ultime ore, riporta La Gazzetta dello Sport, a Pinto è stato offerto anche l'attaccante viola, Luka Jovic, che il club gigliato non ha inserito nella lista della Conference League per i play off e che per la società di Commisso vale circa dieci milioni.

Ma il giocatore serbo, si legge ancora sul quotidiano sportivo, viene considerato al momento l'ultima carta del mazzo.