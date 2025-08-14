Fiorentina-Japan University: Pioli punta ancora su Sohm e manda in campo il tridente pesante

Alle ore 20:00 va in campo la Fiorentina di Stefano Pioli, per affrontare la Japan University al Viola Park. L'allenatore gigliato ha fatto le sue scelte; ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole.

Pioli manda in campo i migliori

In porta De Gea, dietro a Comuzzo, Pongracic e Ranieri; sugli esterni Dodo e Gosens. In mezzo al campo Sohm e Fagioli. Il tridente è “pesante” e sarà composto da Gudmundsson alle spalle della coppia Dzeko-Kean. Gli avversari invece si schierano come segue:

Le scelte dei due allenatori

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Bianco, Braschi, Montenegro, Trapani.

Japan University FA: Sato, Hosoi, Yoshimura, Tsuneto, Ikegaya, Yamaichi, Ueki, Matsunaga, Hidano, Fujieda, Shinoda. A disposizione: Hayashi, Homma, Tsunoda, Yamada, Diouf, Yakusida, Mochiyama, Shimano, Tanaka, Tsuneto, Muto, Shibuya, Sakai. Allenatore: Kawazu.