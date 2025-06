La Fiorentina è in attesa di conoscere quale sarà la sua casa per il playoff di andata di Conference League che si svolgerà o il 21 o il 28 di agosto. L'Artemio Franchi non sarà infatti disponibile fino a metà settembre a causa dei lavori e per questo la società ha chiesto al Sassuolo la possibilità di giocare la prima gara casalinga della stagione europea al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Un'altra grana in vista del playoff

In attesa di una risposta, la società viola dovrà fare i conti anche con la decisione della UEFA di chiudere parzialmente lo stadio per la prossima partita europea della Fiorentina dopo i fatti avvenuti contro il Real Betis al Franchi (LEGGI QUI). Nel comunicato della UEFA si leggo i settori che dovranno essere chiusi (S01, S02, S07 e S08), che però corrispondono alla Curva Ferrovia del Franchi.

La Fiorentina in attesa

La società viola, si apprende, è in attesa di conoscere ulteriori specifiche che dovrebbero arrivare dalla UEFA sul da farsi, visto che non sarà il Franchi a ospitare la Fiorentina per il playoff. Potrebbe essere disposta la chiusura di una parte dello stadio ospitante per settori il cui numero di posti disponibili è simile a quello dei settori corrispondenti al Franchi. La certezza è che, nel caso la Fiorentina dovesse passare il turno, la Curva Ferrovia sarà chiusa per metà nella partita successiva di Conference League. Il divieto della UEFA riguarda infatti due partite casalinghe.