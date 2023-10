A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Alberto Cavasin, ex allenatore della Fiorentina, che ha presentato la sfida del Maradona contro il Napoli:

“Italiano poteva essere l’allenatore del Napoli anche questa stagione. Credo che la società azzurra abbia fatto più di qualche pensiero sul tecnico viola. Il club di Commisso, però, ha fatto muro, chiedendo il rispetto del contratto in vigore”.

E su Nico Gonzalez: “Nico è il fiore all’occhiello della Fiorentina, in questo momento. È un calciatore che può far gol e fare la differenza. I Viola cercheranno di aggredire e ripartire con velocità, anche se il Napoli è superiore. A tal motivo, se gli azzurri si comporteranno come sanno, credo che il risultato potrà essere a favore dei padroni di casa”.

Infine su Bonaventura: “La sua è una bella storia della Fiorentina. Nonostante l’età, dimostra di star bene, di poter correre, raddoppiare e, soprattutto, le qualità tecniche e balistiche per le quali era conosciuto. Domani potrà essere una spina nel fianco, disimpegnandosi nella fase di copertura ma anche in proposizione offensiva”.