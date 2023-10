C'è anche un difensore della Fiorentina tra i migliori giocatori di settembre in Serie A. E per Terracciano una menzione speciale

Nonostante i due pareggi in Conference League e quei due punti persi in casa con il Lecce che ancora gridano vendetta, non si può dire che l'inizio di stagione della Fiorentina sia stato negativo. Anzi, a guardare la classifica, in campionato la squadra viola ha decisamente comincia con il piede giusto.

Anche a livello di singoli, perché sono tanti i giocatori che si stanno esaltando in questo periodo. Nico Gonzalez e Bonaventura su tutti, ma non solo. A testimoniarlo le statistiche ufficiali della Serie A, che sui propri canali social ha pubblicato la top 5 del mese di settembre stilata dal portale Sorare.

Nell'ipotetica formazione di calcetto, insieme a Skorupski, Zielinski, De Roon e Berardi, compare infatti Lucas Martinez Quarta. Menzione speciale anche per Pietro Terracciano, inserito nella “formazione delle riserve”.