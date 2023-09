Il perno della difesa viola: Milenkovic alla prova Scamacca

Il primo duello sarà chiamato a vincerlo Nikola Milenkovic, uno degli intoccabili di Vincenzo Italiano. Sarà ancora lui a guidare la difesa contro l’Atalanta. Tornato ad allenarsi al Viola Park già ad inizio settimana dopo gli impegni con la Serbia, se la vedrà contro il redivivo Scamacca, autore di due gol prima della sosta contro il Monza ed in odor di convocazione in Nazionale. Duello fisico e ad altissima quota: entrambi 195 centimetri di altezza, si giocherà molto pure sulle soluzioni aeree.

Milenkovic sa di non aver iniziato la stagione in modo esaltante (ed anche la parentesi con la nazionale ha confermato il momento un po’ così), ma sa anche perfettamente di essere il leader della difesa. Adesso che per diverse settimane non avrà più neanche il naturale sostituto (Mina) dovrà assestare il suo rendimento su un livello importante. Italiano lo stima e la cosa è reciproca. A riportarlo è La Nazione.