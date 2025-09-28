Corriere dello Sport - Stadio: chi lo porta il sale?
In edicola questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio si focalizza sul derby dell'Armo fra Pisa e Fiorentina. Il titolo, in copertina, è emblematico visto il momento vissuto dalla squadra di Pioli: “Cercasi svolta”, ma anche “Brivido derby” come sottotitolo.
“Chi lo porta il sale?”
A pagina 18 il titolo dell'articolo ricorda il rito che un tempo usava Romeo Anconetani, storico presidente del Pisa: “Chi lo porta il sale?”.
“Kean più altri dieci”
Mentre a pag. 19 il bomber della Fiorentina diventa l'argomento principale. “Ritorno all'antico, Kean più altri dieci” titola il Corriere dello Sport. Infine, si parla della fiducia di Gilardino nei confronti di un ex viola: Nzola.
