Palmieri: "Mai arrivate offerte ufficiali per Thorstvedt. Dobbiamo capire se possiamo continuare insieme"

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, è tornato a commentare il mancato passaggio di Thorstvedt alla Fiorentina, tormentone estivo del calciomercato viola. Queste le sue parole a Radio Sportiva.

Sul mercato per Thorstvedt

“Non ci sono mai arrivate offerte concrete per Thorstvedt: ha un valore importante, per noi è un giocatore importante che ha fatto un bel percorso con noi. Avevamo trovato un accordo tempo fa, poi le cose sono scemate: quest'estate si è parlato tanto, ma di concreto c'è stato veramente poco”.

Sulle intenzioni del giocatore

“Con chi vuole andarsene davvero ci possiamo mettere a sedere e parlare della cessione, altrimenti non si può mica parlare del niente. Noi cercheremo di fargli capire dove si trova e quanto vale: poi, chiaramente, di giocatori in scadenza di contratto ce ne sono tanti. Capiremo in futuro se possiamo continuare il percorso insieme”.