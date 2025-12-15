La soluzione di zampariniana memoria, tutt'altro che da escludere...

Nella girandola di nomi per il possibile sostituto di Paolo Vanoli, il cui futuro però non è ancora scritto, è presente anche un recentissimo allenatore della Fiorentina.

Un ritorno fulmineo

Richiamare Stefano Pioli è un'opzione sul banco dei dirigenti viola. La Gazzetta dello Sport evidenzia che, almeno da un punto di vista economico, il suo ritorno potrebbe essere la soluzione migliore. La Fiorentina infatti sta continuando a pagare il suo alto stipendio nonostante non stia più lavorando al Viola Park, un suo ritorno non aumenterebbe di un centesimo le uscite della società.

Un rapporto non idilliaco

Pioli però non si è lasciato benissimo col club. I giorni chiuso dentro il Viola Park rifiutando l'idea di dimettersi e di accettare una buonuscita. Era convinto di riuscire a risollevare la squadra; se lo è ancora il suo ritorno a Firenze è tutt'altro che da escludere.