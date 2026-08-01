E alla fine Kayode potrebbe tornare in Italia: ci pensa una big, ma il Brentford spara altissimo

L'Inter continua la ricerca di un esterno difensivo che possa sostituire Dumfries e la soluzione potrebbe trovarla in un ex Fiorentina. Secondo quanto riportano media locali, nelle ultime ore la dirigenza neroazzurra avrebbe chiesto informazioni al Brentford per Michael Kayode.

Richiesta altissima

Kayode è considerato un profilo perfetto anche in prospettiva, vista la giovane età, ma arrivarci non sarà facile. Il Brentford infatti valuta il calciatore 35 milioni e non è disposto a scendere sotto tale cifra. Da capire se l'Inter intenderà spendere così tanto.