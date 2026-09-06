Home / Edicola Viola Corriere Fiorentino: una realtà surreale... e silenziosa Redazione / 06 September 2026, 12:16 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Sul Corriere Fiorentino spazio per la Fiorentina già in prima pagina: “Viola battuti anche dal Toro. E il Franchi canta: ‘Grosso salta la panchina’”. A pagina 6: “La viola non c'è”, in taglio alto: “Tutto surreale, però qualcuno parli”. Notizie correlate Da Grosso nessuna intenzione di farsi da parte, Paratici lo difenderà il più possibile. Il cambio modulo illusorio del tecnico Grosso scelto con convinzione, con Sarri libero: il primo mea culpa è di Paratici. Ma nella Fiorentina non parla nessuno 💬 Commenti (2) X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta