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Corriere Fiorentino: una realtà surreale... e silenziosa

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Sul Corriere Fiorentino spazio per la Fiorentina già in prima pagina: “Viola battuti anche dal Toro. E il Franchi canta: ‘Grosso salta la panchina’”. A pagina 6: “La viola non c'è”, in taglio alto: “Tutto surreale, però qualcuno parli”.

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