Per una volta, forse una delle prime nella storia, la situazione di classifica catalizzerà l'attenzione di Firenze, ben più che dell'arrivo della Juve e la relativa rivalità. La Fiorentina ha bisogno disperato di punti, con chiunque arrivino, in barba anche alla tradizione e alle partite speciali: non a caso l'attesa, il sentimento, sembrano assopiti rispetto ai classici momenti della vigilia. La classifica fa più paura dei bianconeri, sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio.

E sarà un pomeriggio un po' strano anche perché la bolgia caratterizzerà, ad andar bene, solo metà del Franchi, quella libera da cantieri ma in questo senso non sarà una prima volta. Certo se ripensiamo al primo Fiorentina-Juve della gestione Commisso, a metà settembre 2019, la distanza è quantificabile in anni luce. Tutt'altro entusiasmo, tutt'altre prospettive, con la squadra viola anche allora ultima ma appena alla terza giornata.