L'offerta (che non convince) per Vargas. Ripresi i contatti per Ngonge. Ma Italiano non avrà un esterno nuovo per la Supercoppa

Un'offerta formalizzata nelle ultime ore dalla Fiorentina. Nel racconto fatto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, è quella che i viola hanno fatto per Vargas dell'Augsburg. 5 milioni di euro più bonus, una cifra che però non smuove il club tedesco: c'è bisogno di un rilancio per prendere l'esterno offensivo svizzero (che, tramite i suoi agenti, ha già trovato l’accordo sull’ingaggio, che si aggirerebbe attorno al milione di euro).

Contatti per Ngonge

Sullo sfondo resta la pista che porta a Ngonge del Verona. Sono ripresi i contatti tra club, ma i gialloblu hanno ancora ribadito che il cartellino dell'attaccante vale 12 milioni di euro.

Dopo la Supercoppa

A questo punto salta l'obiettivo di portare anche l'esterno offensivo prima della Supercoppa in dote a Italiano che dovrà fare con quello che ha a disposizione. Dopo il percorso in Arabia ci sarà la chiusura per un giocatore anche in avanti.