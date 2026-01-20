Harrison, il primo giorno di scuola rinviato di qualche ora. Le grande aspettative di Vanoli

C'è bisogno di qualche ora ancora per vedere Jack Harrison con la maglia viola addosso: più precisamente fino a domani.

In Inghilterra

Il calciatore prelevato dal Leeds è tornato in queste ore in Inghilterra per risolvere alcune pratiche legate al visto.

“Pronto all'uso”

Il primo giorno di scuola per lui sarà domani e ci sono tante aspettative su di lui riposte dal tecnico, Paolo Vanoli, che domenica scorsa ha detto: “Harrison è diverso dagli altri giocatori che sono arrivati, perché è già in forma ed è pronto all'uso”.