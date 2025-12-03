Fiorentina, per qualcuno il rischio retrocessione comincia ad essere concreto. Il percorso inverso di Lecce e Genoa

Alla Fiorentina serve un miracolo: nessuna squadra infatti si è mai salvata in Serie A dopo non aver mai vinto nelle prime 13 partite. Nell'ultima giornata è arrivata un'altra sconfitta, contro l'Atalanta, che fa rimanere i viola a solo sei punti in classifica.

Fiorentina, Verona e Pisa

Numeri impietosi, che fanno calare le quote dei bookmaker per una clamorosa retrocessione in Serie B: come riporta Agipronews, si passa infatti dai 7,50 dell'ultima rilevazione agli attuali 5 su Better e BetFlag. Davanti ai gigliati, rimane in pole una discesa in seconda serie del Verona, fanalino di coda insieme proprio alla Fiorentina: opzione che scende ancora, passando da 1,45 a 1,40. Rischia anche il Pisa, reduce dalla sconfitta interna contro l'Inter: il ritorno in Serie B per la squadra di Alberto Gilardino si gioca a 1,80.

Salgono le quotazioni di Lecce e Genoa

Fanno un importante balzo in avanti verso la salvezza, invece, il Lecce di Di Francesco, dopo il successo interno contro il Torino (si passa infatti dagli 1,75 di sette giorni fa agli attuali 2,25) e il Genoa di De Rossi, salito da 2,75 a 3,65 dopo la conquista dei tre punti contro il Verona. Perde terreno invece il Parma, sconfitto in casa dall'Udinese e sceso da 3,50 a 3,15.