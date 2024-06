Milenkovic partecipa al largo successo della Serbia sulla Svezia. Ma il centrale della Fiorentina si fa ammonire in amichevole

E' da poco terminata l'amichevole fra Svezia e Serbia, utile per i balcanici in preparazione all'Europeo che avrà il via fra meno di una settimana. Presente, dal primo minuto, Nikola Milenkovic che ha disputato l'intera gara giocando come centrale di una difesa a tre. Un particolare questo che potrebbe fare anche al caso del neo tecnico della Fiorentina Palladino.

Larga vittoria per la Serbia

La Serbia ha dominato e vinto largamente il match, imponendosi per 3-0. In rete c'è andato l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic, poi Mitrovic ed infine Dusan Tadic. A proposito di Dusan, Vlahovic è partito dall'inizio ma è stato cambiato senza incidere sul tabellino dei marcatori.

Ammonizione in amichevole per Milenkovic

Il centrale viola Milenkovic è stato ammonito al 45' + 2 per proteste, confermando il brutto vizio di rimediare il cartellino giallo.