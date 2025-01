Compagnoni: "Non so cosa sia successo alla Fiorentina, è tornata una nuvola di pessimismo. Serve una mano dal mercato"

Sul momento attuale in casa Fiorentina è intervenuto il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni, a Radio Bruno Toscana: “Io non capisco cosa sia successo alla squadra, vive sulle montagne russe. Fino a settembre è partita malissimo, poi si è trasformata in una corazzata invincibile. Dopo quello che è successo a Bove si è avvolta di nuovo in una nuvola di grande pessimismo”.

“Qualcosa manca, servono almeno due interventi sul mercato. Gudmundsson…”

Sul mercato viola: “Qualcosa manca. Servono un paio di giocatori, un equilibratore a centrocampo e un elemento di personalità. Gudmundsson? Da recuperare, evidente che stia giocando in modo totalmente diverso rispetto all'avventura al Genoa. Non so se sia ancora tormentato dal problema al polpaccio”.