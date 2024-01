La grande freddezza: la Fiorentina prova a convincere Bonaventura... con un'offerta al ribasso e una clausola di rinnovo che rischia di naufragare

Bonaventura può dire addio a Firenze

Tra le poche certezze di questa Fiorentina c'è sicuramente Jack Bonaventura, uno dei due calciatori al di sopra della media, nonché trascinatore (quando al top) dei compagni. Eppure le strade tra lui e la società viola potrebbero separarsi a fine stagione: il contratto del quasi 35enne centrocampista viola è in scadenza, con una clausola automatica di rinnovo al 2025 legata al numero di presenze.

Non c'è intesa sul nuovo accordo

Come riporta il Corriere Fiorentino però, per attivarla serve anche il benestare del calciatore che vorrebbe un rinnovo a prescindere dall'opzione, alle stesse condizioni di ora: circa 1,5 l'anno. La Fiorentina avrebbe proposto invece una base fissa più bassa: da qui la freddezza tra le parti, ancora non sfociata in una vera e propria rottura ma che riporta alla mente altri litigi recenti con alcuni big della rosa.