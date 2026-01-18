La probabile formazione del Bologna: Italiano ritrova contro pronostico Cambiaghi e sulla trequarti può toccare a un obiettivo viola
Sono in difesa in particolare i problemi di Vincenzo Italiano che oggi riceverà nuovamente la Fiorentina al Dall'Ara: il colombiano Lucumi infatti è infortunato e toccherà ancora alla coppia Heggem-Vitik. Sulla trequarti recupero quasi inatteso dalla squalifica di Cambiaghi, che torna a sinistra mentre centralmente potrebbe agire Fabbian, cercato con insistenza dalla Fiorentina sul mercato.
Questo il probabile undici del Bologna:
Ravaglia; Miranda, Heggem, Vitik, Zortea; Freuler, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro.
