La probabile formazione del Bologna: Italiano ritrova contro pronostico Cambiaghi e sulla trequarti può toccare a un obiettivo viola

Sono in difesa in particolare i problemi di Vincenzo Italiano che oggi riceverà nuovamente la Fiorentina al Dall'Ara: il colombiano Lucumi infatti è infortunato e toccherà ancora alla coppia Heggem-Vitik. Sulla trequarti recupero quasi inatteso dalla squalifica di Cambiaghi, che torna a sinistra mentre centralmente potrebbe agire Fabbian, cercato con insistenza dalla Fiorentina sul mercato.

Questo il probabile undici del Bologna:

Ravaglia; Miranda, Heggem, Vitik, Zortea; Freuler, Pobega; Cambiaghi, Fabbian, Orsolini; Castro.